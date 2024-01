Tangenziale e autostrada Messina-Catania: tre incidenti e traffico in tilt

Mattinata di incidenti tra la Tangenziale di Catania e l'autostrada A18 Messina-Catania. Il primo in ordine di tempo è avvenuto intorno alle 7,30 sulla Tangenziale, precisamente sul viadotto poco prima dello svincolo di Misterbianco e sulla carreggiata in direzione sud. A essere coinvolte due auto e il bilancio è di due feriti che sono stati portati in ospedale, ma non in gravi condizioni. Le pattuglie della polizia stradale di Catania sono già rientrate, ma il traffico va ancora a rilento dallo svincolo di Gravina di Catania.

Il secondo è avvenuto sempre sulla Tangenziale e sulla carreggiata in direzione sud, ma poco dopo il casello di San Gregorio, e ha visto coinvolti un camion e un'auto. Infine il terzo ha avuto luogo sull'autostrada A18 sulla carreggiata in direzione nord, all'altezza dell'area di servizio di Aci Sant'Antonio e a essere coinvolte sono state due auto. In questi ultimi due sinistri non ci sono stati feriti, ma le condizioni del traffico sono ancora critiche.