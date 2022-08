Incidente stradale in Tangenziale, coinvolti un tir e una 500: traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato lungo la tangenziale etnea in direzione Messina sull’ultima galleria prima dello svincolo Catania Centro. Traffico in tilt e viabilità bloccata. Secondo le prime informazioni, il sinistro coinvolgerebbe un tir e una Fiat 500, finita in testacoda. Non si hanno ancora notizie di eventuali feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

IN AGGIORNAMENTO...