Incidente stradale in Tangenziale, auto finisce nella corsia di sorpasso: lunghe file

Incidente stradale lungo la Tangenziale ovest, in direzione Catania, provenendo da Siracusa. A seguito dell'impatto, un mezzo coinvolto è finito di traverso nella corsia di sorpasso della carreggiata. Lunghe code si registrano subito dopo l'uscita Misterbianco-Circonvallazione. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per accertare le dinamiche del sinistro e Anas per ripristinare la circolazione anche perchè a terra sono visibili tracce di probabile fuoriuscita di liquidi dal mezzo.