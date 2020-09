Incidente autonomo in Tangenziale, traffico in tilt: un ferito grave

Secondo le prime segnalazioni giunte il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 18.30 in Tangenziale Ovest all'altezza dello svincolo per l'asse dei servizi direzione aeroporto. L'incidente autonomo ha coinvolto un centauro che avrebbe perso il controllo del proprio mezzo. Ancora da chiarire le dinamiche mentre l'uomo, un giovane di 30 anni, è rimasto ferito gravemente. E' stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Cannizzaro.

