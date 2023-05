Con il trattore esce di strada e finisce in un dirupo: morto 62enne

Un uomo di 62 anni, Salvatore Savoca, ha perso la vita precipitando, nella mattinata di ieri, col suo trattore in un dirupo lungo la strada provinciale 38 in territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. A nulla è servito l’arrivo del personale del 118 e dell’eliambulanza. Sono stati i vigili del fuoco di Caltagirone a recuperare il corpo privo di vita dell'agricoltore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per ricostruire dinamica del tragico incidente. Rimane da chiarire, infatti, se il 62enne sia morto a causa delle ferite riportate nella caduta o per un malore.