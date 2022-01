Incidente stradale a Tremestieri, scontro frontale tra moto e auto: perde la vita un 35enne

"Tragico risveglio stamattina per il nostro paese per la sopraggiunta notizia della morte del giovane centauro Orazio Intravaia, di 35 anni, nostro concittadino, avvenuta ieri notte a causa di un incidente stradale". A renderlo noto con un post pubblicato su Facebook è il sindaco di Tremestieri etneo, Santi Rando. Lo scontro frontale è avvenuto tra la moto e un'auto, lungo la strada che collega Tremestieri a Pedara. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

In aggiornamento