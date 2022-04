Incidente mortale a Udine, scontro tra un furgone e un camion: ferito un catanese

Un giovane di 21 anni è morto in un violento scontro tra un furgone e un camion, accaduto questa mattina, poco prima delle 9, lungo l'autostrada A23, nel tratto tra Udine Nord e Gemona, in direzione di Tarvisio. L'autista del veicolo commerciale, un 23enne residente in provincia di Catania, collega della vittima, sembra non essere in condizioni gravi: è stato trasportato all'ospedale di Udine per accertamenti. Illeso l'autista del mezzo pesante. A intervenire sul posto i vigili del fuoco di Udine insieme ai sanitari del 118 e alla Polstrada. Si ipotizza che le cause del sinistro siano da imputarsi ad una distrazione alla guida da parte del conducente del furgone ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.