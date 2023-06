A causa di un incidente autonomo, traffico rallentato sulla strada statale 385 “Di Palagonia” al km 36,935 all’altezza di Mineo. Nel sinistro, come precisano di carabinieri, un giovane 21enne ha perso la vita, di cui non si conoscono ancora le generalità. Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento