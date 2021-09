Incidente stradale in viale Vittorio Veneto, pedone investito mentre attraversa sulle strisce

Intorno alle 15 e 30 di questo pomeriggio un pedone è stato investito in viale Vittorio Veneto, all'altezza delle strisce che intersecano via Cagliari. Sul posto è subito intervenuta la polizia di Stato, che transitava con due furgoni. Gli agenti hanno presidiato il luogo dell'incidente stradale fino all'arrivo dell'ambulanza. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all'uomo investito, portandolo successivamente in ospedale per accertamenti. La viabilità è già tornata fluida dopo i rilievi del caso.