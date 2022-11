Incidente stradale in via Dusmet, scontro tra un'auto e una Vespa: traffico in tilt

Spettacolare incidente oggi intorno alle ore 13 in via Dusmet, nei pressi dell'ex mulino Santa Lucia. Lo scontro è avvenuto tra un'utilitaria, finita a ruote per aria, e una vespa rimasta incastrata tra le ruote dell'automobile. I guidatori dei due mezzi non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul luogo dell'incidente pronto l'intervento del personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi ai conducenti dell'auto e del motociclo coinvolti. Rallentamenti e traffico in tilt per più di un'ora nei pressi del porto in direzione Siracusa. Traffico a rilento anche sulla corsia opposta per la curiosità degli automobilisti.