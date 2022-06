/ Via Etnea

Incidente stradale in via Etnea, scontro tra auto e moto: morti due giovani

Una tragedia si è consumata questa notte poco prima delle 2 nella centralissima via Etnea, all’incrocio con via Istituto Sacro Cuore. Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’auto stesse svoltando su via Istituto Sacro Cuore quando la moto, probabilmente ad alta velocità, sarebbe sopraggiunta scontrandosi con l’auto