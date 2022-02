Incidente stradale in via Palermo, scontro tra auto e moto: un ferito grave

Altro grave incidente a Catania, in via Palermo, intorno alle ore 11 di questa mattina. Lo scontro è avvenuto tra una moto di grossa cilindrata ed un'autovettura. Ad avere la peggio il conducente della moto, che si troverebbe in gravi condizioni dopo essere stato trasportato in ospedale.

“Negli ultimi giorni è in forte crescita l’escalation di incidenti a Catania e provincia – si legge in un post su Facebook dell' Associazione vittime della strada- Ci appelliamo per l’ennesima volta alle istituzioni per un serio confronto costruttivo per il bene dell’intera comunità, per evitare la lunga lista di ergastoli di dolore”.