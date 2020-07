Incidente stradale in via Passo Gravina, a perdere la vita uno scooterista

Grave incidente stradale questa mattina in via Passo Gravina. Vittima dell'incidente il conducente di uno scooter che avrebbe riportato gravi traumi nell’impatto con il selciato nei pressi dell'ingresso secondario della Cittadella universitaria. Secondo alcune testimonianze, il corpo della vittima si sarebbe trovato a circa 100 metri dal mezzo, coperto con un telo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione dell'incidente. Traffico rallentato in direzione Borgo.

In aggiornamento