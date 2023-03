Incidente stradale in via Santa Sofia, si schianta con la moto: morto 24enne

Un 24enne di Paternò, Gabriele Longo, è morto questa mattina in un incidente stradale in via Santa Sofia a Catania. Il giovane, a bordo della sua moto, avrebbe avuto un incidente autonomo ma la ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine e della polizia municipale intervenute sul posto. Il giovane lavorava come guardia giurata e aveva appena finito il turno di lavoro presso il Policlinico di Catania. Indagini in corso.