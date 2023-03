Incidente mortale in via Santa Sofia, sindaco di Paternò: "Sono sconvolto e profondamente addolorato"

"Sono sconvolto e profondamente addolorato per questa tragedia che ha colpito la famiglia del nostro Gabriele. Da primo cittadino e da amico della famiglia Longo, mi stringo insieme a tutta la comunità cittadina al dolore di una famiglia già provata da un precedente e straziante lutto. Gabriele era un giovane pieno di valori, onesto e solare che ha perso la vita mentre ritornava a casa dal lavoro". Sono le parole del sindaco di Paternò, Nino Naso, sull'incidente avvenuto questa mattina in via Santa Sofia. A perdere la vita è stato un 24enne, Gabriele Longo, originario di Paternò.

Messaggio di cordoglio anche da parte di Gaetano Galvagno, presidente dell'Ars: "La comunità di Paternò oggi piange la tragica perdita di Gabriele, uno dei suoi più giovani figli, che ha perso la vita sull’asfalto. Il mio cuore si unisce al dolore dell’amico, Antonello Longo condannato da padre a patire questo atroce dramma e alla famiglia tutta a cui vanno le mie più sentite condoglianze".

La vittima era una guardia giurata in servizio al Pronto soccorso del Policlinico e, concluso il turno di lavoro notturno, stava rientrando a casa. Per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente sul selciato. Indaga la polizia municipale di Catania.