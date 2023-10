Incidente stradale in via Timoleone, auto contro muro: donna salvata dai carabinieri

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale sono stati impegnati in un provvidenziale intervento di soccorso, in occasione di un incidente avvenuto nel quartiere di Picanello alla conducente di un’autovettura di piccola cilindrata. In particolare i militari dell’Arma, mentre percorrevano la via Timoleone intorno alle ore 23:30 durante un’attività di pattugliamento, hanno notato alcune persone che si aggiravano animatamente attorno a quel mezzo, constatando che aveva appena avuto un incidente, andando ad impattare contro il muro perimetrale di un palazzo.

In particolare, una volta avvicinatosi per prestare assistenza, l’equipaggio si è accorto immediatamente che all’interno dell’abitacolo era presente una donna, successivamente identificata in una 45enne del posto, riversa esanime sul volante e completamente avvolta dai fumi fuoriusciti dagli airbags scoppiati. Comprendendo la gravità della situazione ed i possibili rischi per la salute della donna, senza perdere un solo attimo, i due carabinieri hanno deciso pertanto di intervenire.

Armatisi quindi di un utensile metallico prelevato dall’autovettura di servizio, la coppia di militari ha infranto il vetro posteriore dell’utilitaria, da cui entrava immediatamente aria fresca, riuscendo così a raggiungere e a prestare i primi soccorsi alla vittima. Quest’ultima successivamente, grazie anche alle prime cure del personale medico giunto sul postp a bordo di un’ambulanza, ha mostrato i primi segni di ripresa. A seguito dei preliminari accertamenti svolti, pare che la donna, dopo la collisione, avesse già avvisato telefonicamente il 112 di quanto accaduto, ma che poi avesse improvvisamente perso i sensi.