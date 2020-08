Incidente stradale in via Umberto, scontro tra due auto: un ferito

Un incidente stradale si è verificato, poco dopo le 10.30, all'incrocio tra le vie Ventimiglia e Umberto a Catania. Nell'impatto sono rimaste coinvolte una autovettura BMW con a bordo una famiglia ed una Hyundai col solo conducente, un uomo che é stato medicato dal personale sanitario 118 e che non sembra in gravi condizioni. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del non distante Comando Provinciale che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture.

