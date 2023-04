Incidente stradale a Viagrande, Peugeout si schianta contro un muro: conducente ricoverato

Incidente stradale a Viagrande, ieri sera intorno alle ore 21, in via Sandro Pertini. Una Peugeot 106 ha urtato violentemente contro un muro travolgendo anche la rete di recinzione. Dopo l'impatto l'automobile è rimasta in equilibrio precario sull'orlo di un terrapieno alto circa 3 metri. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la squadra del distaccamento di Acireale del comando provinciale dei Vigili del fuoco. I sanitari del 118 sono potuti intervenire soltanto dopo che i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo. Il conducente infortunato è stato soccorso e trasportato all'ospedale Cannizzaro.