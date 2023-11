Travolta mentre attraversa la strada in viale Andrea Doria, morta 18enne

Una diciottenne è morta in un incidente stradale avvenuto in viale Andrea Doria a Catania, all'altezza del rifornimento di benzina nei pressi della Cittadella. A perdere la vita è Chiara Adorno di Solarino, studentessa della facoltà di Scienze biologiche a Catania. Secondo una prima ricostruzione i due pedoni sono stati investiti mentre stavano attraversando lungo strisce pedonali in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico. Nell'incidente, in cui sono rimasti coinvolti uno scooter Honda e una Fiat Punto, è rimasta ferita un'altra persona che è stata portata in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe stata inizialmente investita da un motorino e, finita a terra, sarebbe stata poi travolta da un’automobile che sopraggiungeva a velocità. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è intervenuta la polizia municipale.

