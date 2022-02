Incidente stradale al viale Mario Rapisardi, scontro tra Smart e uno scooter: un morto

Incidente mortale al viale Mario Rapisardi, ieri sera intorno alle ore 23, all'altezza dell'angolo tra via Filzi e via Lavaggi. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto del nucleo radiomobile dei carabinieri - che stava percorrendo la strada per intervenire a seguito di una segnalazione di aggressione ad un cittadino - si sarebbe scontrata con una Smart rossa e quest'ultima sarebbe finita contro uno scooter provocando la morte del suo conducente.

La vittima è un 24enne di cui ancora non si conoscono le generalità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e la municipale per i rilievi del caso. Per il centauro i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre il conducente dell'auto è rimasto ferito.

In aggiornamento