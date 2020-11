Incidente autonomo all'imbocco di viale Mediterraneo, auto contro guardrail

Il maltempo oltre i numerosi danni alle abitazioni e alle aziende ha provocato, seppur indirettamente, un sinistro stradale. E' accaduto in via Giuffrida nei pressi dell'imbocco per viale Mediterraneo. L'accesso era stato transennato poiché l'arteria si era allagata ma un automobilista non si era avveduto dell'interruzione e per evitare l'impatto ha sterzato schiantandosi contro il guardrail. L'incidente, autonomo, è stato poi rilevato dalla polizia municipale.