Giovane investito sulle strisce pedonali al viale Vittorio Veneto: ferito

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'automobile. E' quello che è successo ieri sera, intorno alle 21.15 in viale Vittorio Veneto, all'altezza dell'incrocio con via Aosta. Il giovane, che al momento dell'incidente era in compagnia della propria fidanzata, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuta sul posto e portato in ospedale. Non avrebbe fortunatamente riportato ferite gravi.

Un incidente che fa il paio con quello accaduto lo scorso 3 ottobre sempre al viale Vittorio Veneto in cui un papà che stava attraversando anche lui sulle strisce, con il figlio piccolo dentro il passeggino, è stato investito da uno scooter.