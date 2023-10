Incidente stradale al viale Vittorio Veneto, passeggino travolto da uno scooter: ferito bambino

E' accaduto intorno alle ore 8 di questa mattina al viale Vittorio Veneto, all'altezza del civico 120. Una mamma che attraversava sulle strisce con il figlio piccolo dentro il passeggino, è stata investita da uno scooter. A riportare ferite sarebbe stato il bambino di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e un'ambulanza che ha trasportato il piccolo nell'ospedale più vicino per accertamenti. Il viale Vittorio Veneto, ancora una volta, pericoloso. Nonostante i numerosi incidenti che si sono registrati negli anni, rimane una strada a rischio per i pedoni che attraversano a qualsiasi ora del giorno. La presenza delle strisce, infatti, non rappresenta un deterrente per automobilisti e motociclisti che, spesso, neanche rallentano ma dribblano l'ostacolo, cioè il pedone.