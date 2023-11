Violento scontro tra moto e auto a Paternò: grave un 17enne

Un violento incidente, che ha coinvolto un'auto Dacia e uno scooter, è avvenuto nella zona delle Tre Fontane, a Paternò. Al momento, le cause dell'incidente rimangono avvolte nel mistero. Il giovane a bordo dello scooter, un ragazzo di 17 anni, è rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta rovinosa a terra.

Come riporta la testata 95047.it, l'impatto è stato così violento che è stato necessario l'intervento immediato di un'ambulanza del 118, la quale ha raggiunto tempestivamente il luogo dell'incidente per fornire le cure necessarie. Date le condizioni critiche del giovane, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato sul posto per facilitare il trasporto del ferito in modo rapido ed efficiente verso la struttura ospedaliera più vicina.

Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di soccorso, il traffico nella zona delle Tre Fontane è stato bloccato temporaneamente. I carabinieri e la polizia municipale sono giunti sul luogo per avviare gli accertamenti necessari al fine di comprendere le dinamiche precise dell'incidente.