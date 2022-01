Incidenti sul lavoro, operaio morto a Randazzo: Cgil chiede controlli

"La morte di Salvatore Franco, operaio della Forestale di 60 anni, deceduto ieri pomeriggio in contrada 'Carbonara' a Randazzo proprio mentre lavorava, ci addolora e ci segnala quanto sia importante tutelare la sicurezza e la prevenzione in qualunque contesto occupazionale". Lo sottolineano in una nota sindacale il segretario generale della Flai Cgil di Catania Pino Mandrà e il segretario generale della Camera del Lavoro di Catania Carmelo De Caudo.

"Non conosciamo ancora le dinamiche dell'incidente -. sottolineano i due sindacalisti - ma ci mettiamo subito a disposizione della famiglia per la tutela legale, mentre alle istituzioni ricordiamo che il lavoro degli operai della Forestale va tutelato al pari di altri profili, verificando per esempio le condizioni dei mezzi utilizzati e degli ambienti in cui operano".

"Tutto cio' - concludono Mandrà e De Caudo - potrà avvenire solo se saranno disponibili organici sufficienti a garantire i controlli. Ricordiamo che il lavoro in agricoltura è tra i più pericolosi; vanno quindi approvate apposite norme che riducano sensibilmente i rischi".