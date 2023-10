Belpasso, beccato dalle telecamere mentre getta rifiuti in strada: "Comportamento odioso"

“Prosegue la lotta contro chi sporca e stavolta sono determinato ad avere tolleranza zero, quindi ritorno alle vecchie pratiche: filmare e condividere i video degli incivili mentre buttano indisturbati la loro spazzatura”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Dall’insediamento a oggi, molte delle attività amministrative sono state orientate verso la pulizia del territorio e la rimozione delle micro-discariche insistenti, in particola modo, sulla zona industriale di Belpasso.

“Da anni c'è una discarica a cielo aperto nella nostra zona industriale. Molte sono state rimosse ma altre, come questa che si vede nel video, le abbiamo lasciate come "esca" per gli “zozzoni”. Grazie a questa “strategia” siamo riusciti a filmare quest’uomo che scarica dal suo mezzo del materiale vario. Il video che ho pubblicato sui social vuole dimostrare come esiste un odioso comportamento, fortunatamente non diffuso, che se perpetrato quotidianamente porta a creare situazioni di degrado. Per gli incivili il costo dei verbali, e le relative conseguenze sanzionatorie, dipendono dal tipo di rifiuto scaricato ma ritengo che il costo più grave sia non solo quello ambientale ma anche quello sociale, perché ricordo a chi sporca che a pagare non è solo l’amministrazione, la politica, ma tutti i cittadini e i contribuenti in regola.”, continua il sindaco.

Nelle scorse settimane l’amministrazione ha anche piazzato “foto-trappole itineranti” in molti punti deboli del territorio, nei quali gli incivili amano scaricare impunemente rifiuti di ogni genere. “Il video è solo il primo di una lunga serie che mi aiuteranno a combattere questa battaglia. So già che sarà difficile ma sono certo che la costanza e il tempo mi darà ragione, come lo è stato in passato”, conclude.