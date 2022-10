Acireale, dalla Regione oltre 337mila euro destinati a minori con bisogni educativi speciali

Ammonta a più di 337mila euro il finanziamento stanziato dalla Regione Siciliana nell'ambito del progetto "Interventi per l'inclusione scolastica di minori con bisogni educativi speciali", a favore del Distretto Socio-Sanitario 14, di cui è capofila il comune di Acireale.

"Si tratta - spiega la vicesindaca e assessora alle politiche Sociali di Acireale, Palmina Fraschilla - di un'azione finalizzata alla prevenzione di rischi di abbandono/dispersione scolastica e riduzione del disagio evolutivo, affettivo e comportamentale, derivanti da deficit neurobiologici specifici ad esordio infantile nelle abilità di lettura, ortografia, grafia e calcolo e disturbi dell'attenzione con iperattività". Il progetto riguarda le aree di intervento delle responsabilità familiari e della disabilità "e in questo senso - rimarca Fraschilla - non sfugge come la domanda sociale non trovi, in atto, un'adeguata offerta nel sistema dei servizi socio-sanitari del distretto, determinando il ricorso ad un limitato mercato privato, al quale le famiglie ed i minori in condizione di precarietà socio-economica e culturale hanno un accesso limitato".

La realizzazione delle attività progettuali sarà affidata con procedura ad evidenza pubblica a risorsa del terzo settore con esperienza nell'area di intervento. L'equipe di progetto opererà in raccordo con i comuni, le scuole ed il servizio di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda sanitaria provinciale, garantendo verifiche periodiche e coordinamento degli operatori incaricati con specifica specializzazione nel trattamento dei disturbi Ads e Adhd e del personale competente nella formazione e conduzione di gruppi di insegnanti e genitori.