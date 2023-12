Incontri formativi per i tredici neo vigili urbani di Acireale

Nei giorni scorsi, il comandante della polizia municipale di Acireale, Alfio Licciardello ha promosso un momento formativo che ha coinvolto 13 neo vigili urbani destinati al servizio attivo nel territorio. L’incontro ha visto la partecipazione, in qualità di relatore, del Dirigente del Commissariato di Acireale, Salvatore Cicero che ha sottolineato l’importanza di una sinergia sempre più stretta tra le forze dell’ordine. Durante l’approfondita sessione di formazione, il Dirigente Cicero ha illustrato ai neo vigili urbani la figura dell’autorità di pubblica sicurezza, delineandone le funzioni e sottolineando le attività svolte dal commissariato di Acireale. Particolare enfasi è stata posta sulla sinergia operativa tra polizia di Stato e polizia municipale, evidenziando i molteplici scenari nei quali le due forze dell'ordine collaborano per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Il comandante Licciardello ha sottolineato l'importanza di tali iniziative formative nell'ottica di consolidare la collaborazione tra le forze dell'ordine locali, promuovendo una comprensione dei rispettivi ruoli e delle responsabilità condivise. Inquadrato nel contesto del corso di formazione attualmente in corso per i neo vigili urbani, questo incontro rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione delle risorse a disposizione per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel territorio di Acireale.