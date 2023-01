Il comandante Castello incontra l'Associazione Nazionale Carabinieri: è stato promosso a generale di Divisione

Il comandante della legione carabinieri Sicilia, Rosario Castello è stato promosso a generale di divisione. Per l'occasione ha incontrato nella caserma generale Carlo Alberto dalla Chiesa, una rappresentanza dell'associazione nazionale carabinieri (Anc). All'incontro hanno preso parte l'ispettore regionale Anc per la Sicilia, Ignazio Buzzi, i presidenti delle sezioni Anc di Palermo e Palermo due e il coordinatore provinciale. Castello èiscritto all'Anc dal 2012 ed ha ricoperto l'incarico di comandante del gruppo carabinieri di Frascati, dal 9 settembre 2020 ricopre l'incarico di comandante della Legione carabinieri Sicilia, dopo aver ricoperto analogo incarico in Basilicata. Il generale ha evidenziato che uno dei punti di forza dell'Istituzione è oggi rappresentato proprio dall'Associazione Nazionale Carabinieri, che aggrega i Carabinieri in servizio, quelli in congedo, i loro familiari e i simpatizzanti, in quella che è di fatto la grande famiglia dell'arma.

L'attività svolta dalle varie Sezioni Anc dislocate sul territorio dell'Isola, si caratterizza per "il sostegno offerto alle comunità, molto apprezzato dai sindaci e dai cittadini, in particolar modo nel settore della protezione civile, del volontariato e del soccorso pubblico, mantenendo vivi i sentimenti fondanti della nostra Istituzione, il senso di appartenenza fra i soci e la solidarietà tra i militari in congedo ed in servizio", afferma una nota. Durante l'incontro sono state programmate le iniziative da avviare nel nuovo anno anche sul tema della cultura della legalità, coinvolgendo gli istituti scolastici dell'Isola.