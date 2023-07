La Cisl incontra il sindaco di Acireale Barbagallo: focus su politiche sociali e Pnrr

Incontro approfondito e a tutto campo tra la Cisl di Catania e il neo sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, tenutosi nella sede municipale del Comune acese. Sulla scia del documento “Costruiamo tutto dal nuovo” presentato per le amministrative del capoluogo etneo, anche ad Acireale la Cisl ha esteso alla nuova amministrazione la richiesta di un luogo permanente di confronto dove affrontare, con le parti sociali, i temi del lavoro, dello sviluppo, della sostenibilità territoriale e della coesione sociale.

La delegazione della Cisl etnea, guidata dal segretario generale Maurizio Attanasio, era composta dalla segretaria territoriale Lucrezia Quadronchi; dal responsabile Cisl locale Pietro Vitale; da Giacomo Giuliano, segretario generale provinciale della Fnp Cisl Pensionati; da Giuseppe Famiano, segretario generale provinciale della Filca Cisl (costruzioni); da Danilo Sottile, segretario generale provinciale della Cisl Funzione pubblica; da Giuseppe Coco, segretario generale provinciale della Femca Cisl (lavoratori acquedotto). In concreto, sono stati affrontati i temi delle politiche sociali; delle infrastrutture e degli edifici scolastici, delle misure previste nel Pnrr e negli altri fondi di finanziamento delle diverse "misure" previste per Acireale.

Un capitolo a parte riguarda l’importante lavoro che sta portando avanti la nuova giunta Barbagallo nel porre attenzione al personale del Comune e alla sua riqualificazione e l’aumento delle ore al personale ex Puc. La Cisl e il sindaco Barbagallo hanno convenuto che la via partecipativa deve segnare un nuovo metodo di azione sociale e di rappresentanza, per rendere concreti i principi e l’esercizio di una vera democrazia partecipata, coinvolgendo nel confronto tutti gli interlocutori sociali maggiormente rappresentativi, in un percorso di co-costruzione di azioni effettivamente a misura del territorio e della collettività. Inoltre, emerge l’esigenza di avviare un processo di corresponsabilità strettamente correlato alla via partecipativa, laddove tutti si rendono partecipi e protagonisti di un processo evolutivo di sviluppo territoriale concorrendo, insieme, al ben-essere collettivo.

"È stato un positivo e utile incontro – afferma il segretario generale della Cisl etnea – dove abbiamo registrato una diversa e positiva linea di indirizzo gestionale con una significativa apertura al dialogo sociale e disponibilità al confronto permanente su tutti i temi esposti. Oggi più che mai siamo chiamati, ciascuno secondo il proprio ruolo e il proprio perimetro di rappresentanza, a fare la propria parte per promuovere la crescita delle comunità locali, coniugando sviluppo, resilienza, lavoro, solidarietà e inclusione".

Per il sindaco Barbagallo "il confronto con la delegazione della Cisl, guidata dal segretario Attanasio è stato proficuo e utile per tracciare le linee di una sorta di 'road map' su temi che stanno parecchio a cuore alla mia amministrazione, ovvero sociale e impiego delle risorse collegate al Pnrr. Ritengo importante e costruttiva ogni interlocuzione con i sindacati in genere, consapevole del ruolo che essi stessi rivestono e, con specifico riferimento alla macchina comunale, siamo pronti a valorizzare i nostri dipendenti, secondo le loro peculiarità".