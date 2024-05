Caltagirone, la polizia incontra i cittadini in piazza

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione programmate dalla polizia di Stato, con l’obiettivo di condividere con i cittadini consigli utili e rafforzare la vicinanza delle forze dell’ordine, è stato organizzato un evento anche a Caltagirone. La giornata di ieri, domenica 12 maggio, oltre alla presenza dei poliziotti del commissariato locale, ha visto la partecipazione degli agenti della polizia Scientifica, sempre del commissariato calatino, della stradale e della squadra cinofili della questura di Catania. Mentre il personale del commissariato ha fornito informazioni su come si può presentare una denuncia o richiedere il passaporto, la polizia scientifica ha illustrato, in modo divertente per i tanti bambini presenti, come si fa a rilevare le impronte digitali o come si procede a un foto-segnalamento. Il cane anti-droga Maui ha simulato alcune situazioni operative, prestandosi poi alle carezze e alle foto dei presenti. Ai tanti curiosi presenti in piazza sono state mostrate anche le dotazioni di una volante di servizio. Gli agenti hanno anche fornito indicazioni sui reati da “codice rosso”, evidenziando quali siano i sintomi più evidenti di un rapporto sentimentale non sano, consegnando la brochure "Questo non è amore", realizzata dalla Polizia di Stato. Nelle prossime settimane sono stati programmati altri incontri con la cittadinanza e in altri comuni della provincia.