L'arcivescovo Renna incontra Confindustria per discutere sui temi dell’etica dell’impresa e sul suo ruolo sociale

Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, presso la sede di Confindustria Catania, monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, incontrerà gli imprenditori associati. Sarà l’occasione, come indicato dal presidente degli industriali, Antonello Biriaco, per un momento di riflessione sui temi dell’etica dell’impresa e sul suo ruolo sociale. Per un confronto sulle complesse problematiche che stanno segnando l’economia e la società alla luce della dottrina sociale della Chiesa che mette al centro equità e sostenibilità dello sviluppo.