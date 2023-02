Gli alunni della scuola "De Amicis" incontrano il giudice Lorenzo Minnella

Legalità in primo piano nel circolo didattico "De Amicis" di Catania. Un appuntamento, organizzato dalla referente del progetto l’insegnante Maria Teresa Giunta, che ha permesso ai giovani studenti di incontrare il giudice Marco Lorenzo Minnella. "L’evento di oggi- sottolinea la dirigente scolastica Maria Marino- è un momento di confronto importantissimo per tutti i nostri studenti e non solo. La scuola è un baluardo di legalità e come tale deve collaborare con le forze istituzionali del territorio per formare i giovani ed essere così pronti a diventare i cittadini della società del domani. Prima di questo evento i nostri ragazzi si sono impegnati, dietro la guida delle docenti delle varie classi, in molteplici attività propedeutiche: lettura di testi inerenti all’argomento, elaborazione di domande, produzione di cartelloni, riflessioni e dialoghi". Il giudice Minnella, dopo un breve racconto autobiografico, ha dialogato con gli alunni utilizzando un linguaggio semplice, coinvolgente ed efficace riuscendo a trasmettere a tutti i presenti concetti di altissimo valore morale che hanno suscitato grande attenzione e partecipazione. Non solo, durante l’incontro, sono stati trattati vari temi come la Costituzione, i poteri della magistratura, i vari gradi di giudizio di un processo di mafia. “Da questo evento- conclude la dirigente scolastica - i ragazzi hanno capito due basilari messaggi: il rispetto della persona (a prescindere da ogni altra condizione associata) e che il mondo può cambiare se ognuno di noi è disposto a fare il primo passo". Alla fine dell’incontro gli alunni hanno regalato al Magistrato Minnella una scatola decorata da loro con disegni a tema e contenente lettere, considerazioni e domande. Spunti ai quali il magistrato si è impegnato di rispondere a breve termine.