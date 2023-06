Waterfront e sicurezza, Trantino e Salvini a confronto a Palazzo degli Elefanti

Breve visita istituzionale in Municipio a Catania del vice Premier e ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, che ha voluto incontrare il neo sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino per augurargli buon lavoro e per confronto operativo su alcuni temi di grande interesse per la città. Al centro del colloquio, a Palazzo degli Elefanti, anzitutto il nodo ferroviario di Catania, che da anni attende di essere finanziato, opera strategica del valore di circa 900 milioni di euro che consentirebbe di rimuovere la cintura ferroviaria e restituire il mare alla città; argomento molto caro al sindaco Trantino e su cui il Ministro Salvini ha mostrato grande disponibilità. Altri argomenti sul tappeto riguardano l'emergenza abitativa, il Pnrr e le infrastrutture per i trasporti e la mobilità, tra cui il completamento della metropolitana, ulteriori dossier specifici su cui Trantino e Salvini si sono riservati successivi approfondimenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E' mio piacere tornare sempre in questo straordinario Comune - ha detto Salvini - Con il sindaco Trantino abbiamo parlato subito di cose concrete. Quindi della stazione ferroviaria, della possibilità di restituire il mare ai catanesi. Abbiamo parlato di sicurezza, dell'aumento di organico, di pulizia e di quello che serve in concreto alla città".

"Abbiamo rappresentato al ministro Salvini - ha detto il sindaco Trantino - i problemi del nodo Catania nella speranza che si possano trovare le risorse per il finanziamento ma il ministro è andato anche oltre, chiedendo di verificare una serie di questioni che affliggono la nostra comunità. Le ho esposte e si è mostrato sensibile nel cercare di individuare insieme delle soluzioni".