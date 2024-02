Il prefetto incontra l'ambasciatore dell'Azerbaigian

Questa mattina il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha ricevuto presso il Palazzo del Governo, l’ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov. Durante il cordiale incontro, oltre a discutere di temi di stringente attualità, il Diplomatico ha evidenziato i rapporti di amicizia fra i due Paesi e come molti giovani azeri vengano a studiare in Italia, per poi far ritorno in Azerbaigian. L’ambasciatore, nel ringraziare il Prefetto per l’accoglienza ricevuta, ha rappresentato l’auspicio di incrementare gli scambi turistici e culturali fra Italia e Azerbaigian, anche attraverso la possibile attivazione di un collegamento fra la Sicilia e la capitale Baku.