Il commissario della Città metropolitana incontra il prefetto

Il commissario della Città metropolitana di Catania, Federico Portoghese, in visita istituzionale ha incontrato il prefetto Maria Carmela Librizzi. Il colloquio, "improntato a sentimenti di viva collaborazione istituzionale - come si legge nella nota della Città Metropolitana - ha evidenziato l'importanza del dialogo con i cittadini per l’attuazione del PNRR e Agenda 2030, che costituiscono i più importanti interventi di politica economica e di sviluppo sostenibile, per garantire una migliore vivibilità dell’intero territorio provinciale".