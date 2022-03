Incontro tra il prefetto di Catania Librizzi e l'ambasciatore di Israele

Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha incontrato oggi, in Prefettura, l'Ambasciatore di Istraele, Dror Eydar, per la prima volta in visita in Sicilia in questi giorni. L’incontro si è svolto in un clima cordiale durante il quale l’Ambasciatore ha ringraziato il Prefetto per l’opportunità a lui riservata, manifestando l’intenzione di confermare la massima collaborazione istituzionale.

Al centro del colloquio temi di attualità e interesse per il territorio catanese, in particolare la situazione economico sociale che riguarda la Città di Catania, i cambiamenti climatici che sempre più interessano il nostro ambito territoriale, le innovazioni tecnologiche nel campo dell’agricoltura messe in atto in Israele e che possono risultare di utilità anche nel settore agricolo catanese.

L’Ambasciatore ed il Prefetto hanno anche esaltato le reciproche bellezze culturali presenti nei propri Paesi e hanno auspicato per il futuro un rafforzamento sempre maggiore dei rapporti di cooperazione tra Istituzioni.