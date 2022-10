Vertice tra il Prefetto e l’incaricato d'Affari presso l'Ambasciata americana in Italia, Shawn Crowley

Questa mattina, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, l’incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Shawn Crowley, accompagnato dal Console Generale a Napoli, Tracy Roberts-Pounds e dal Capitano Mike Wenke, Defense Attaché presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.

Durante l'incontro, nel corso del quale è stata ribadita la piena collaborazione fra i due Paesi e fra le rispettive rappresentanze sul territorio etneo, in particolare con la Naval Air Station di Sigonella, si è discusso dell’attuale, delicata situazione internazionale e della correlata crisi energetica che sta interessando l’Europa, così come la provincia di Catania, per i possibili risvolti sociali ed occupazionali. Il diplomatico si è dimostrato particolarmente interessato alle iniziative in atto per il contrasto alla criminalità organizzata, in specie quelle per prevenirne il coinvolgimento dei giovani. Il Prefetto ha, a questo proposito, comunicato le attività in corso, riferendo dell’Osservatorio per la prevenzione della dispersione scolastica, che costituisce una best practice e un esempio di piena collaborazione fra il pubblico ed il privato.

A tale riguardo, l’incaricato d’Affari Crowley ha apprezzato l’iniziativa, manifestando la possibilità di contribuire ai progetti di formazione dedicati agli studenti, in particolare quelli musicali, mentre il Console Roberts-Pounds si è resa disponibile a partecipare ad una prossima riunione dello stesso Osservatorio. A conclusione dell’incontro, il diplomatico statunitense ha ringraziato il Prefetto Librizzi per la calorosa accoglienza ricevuta, accogliendone l’invito a tornare a Catania per una visita alle bellezze architettoniche della città e a quelle naturalistiche della provincia, in particolare l’Etna.