Martedì 7 giugno un incontro informativo e di confronto sul referendum giustizia

L’Associazione GiurisprudenzAttiva organizza un incontro sul referendum “Giustizia Giusta”. Si terrà martedì 7 giugno 2022 dalle ore 10 alle ore 12 presso il polo didattico di via Roccaromana. Interverranno Ida Nicotra, docente di diritto costituzionale e Tommaso Rafaraci, docente di diritto Processuale Penale. Domenica 12 giugno ogni cittadino è chiamato a manifestare la propria volontà in merito ai 5 quesiti referendari, mediante l’esercizio del diritto di voto. Lo scopo della nostra Associazione è, appunto, offrire un’occasione per informarsi e, dunque, votare con consapevolezza. A tal fine, si analizzerà il contenuto di ciascun quesito e si discuteranno le conseguenze di un’eventuale abrogazione delle norme oggetto dei suddetti quesiti. Riforma del Csm, Equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicati e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto Severino: sono questi i 5 punti, su cui sarà incentrato il dibattito. L’incontro sarà articolato in due fasi: la prima sarà d’informazione e la seconda di confronto.