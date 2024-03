Lavori della metro a Belpasso, il sindaco incontra i residenti di via della Resistenza

“Possiamo davvero ritenerci soddisfatti dopo l'incontro che si è svolto presso l'ex casa La rosa di Piano Tavola. Avevamo delle novità che abbiamo condiviso con i cittadini presenti e la notizia più importante è che le immissioni in possesso temporanee – per i residenti di via della Resistenza – verranno stralciate”. E' quanto dichiara il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. All’inizio di febbraio si era tenuto già un incontro coi cittadini residenti nelle zone interessate dai cantieri della nascente linea metro, nel corso del quale erano emerse alcune esigenze legate alle abitazioni adiacenti ai cantieri.

“In queste settimane di sopralluoghi, si è lavorato chirurgicamente per ricalcolare gli spazi per l'installazione delle paratie di sicurezza dei cantieri. Questo permetterà di occupare non più le proprietà private ma solo i marciapiedi e parte della carreggiata di via della Resistenza, creando - ove possibile - lo spazio di viabilità, e il solo passaggio pedonale dove la carreggiata si restringe. Io, insieme all'on. Zitelli, abbiamo mantenuto una interlocuzione costante col territorio, con la Ferrovia della Circumetnea e la ditta esecutrice dei lavori per la linea metro (Consorzio Sis di Torino), i quali come promesso hanno saputo ascoltare le nostre istante e quelle dei cittadini, al fine di evitare al massimo i disagi e riprogrammando - centimetro per centimetro - il progetto su quella via, sobbarcandosi di tutti gli ulteriori costi che questo comporterà. Grazie al Presidente del consiglio comunale Magrì, per aver organizzato il nuovo incontro, all'assessore ai lavori pubblici Distefano, ai consiglieri presenti e a tutti i cittadini che hanno partecipato in modo attivo e garbato”, conclude il sindaco.