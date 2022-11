Il sindaco di Adrano incontra la poliziotta aggredita di fronte la Questura

Questa mattina il Sindaco del Comune di Adrano, Fabio Mancuso ha incontrato la poliziotta adranita, una dei due agenti di polizia di Stato in servizio presso la Questura di Catania barbaramente aggredite mentre presidiavano l’ingresso. L’uomo, cittadino del Bangladesh, si è avvicinato con l’apparente intenzione di chiedere informazioni, ha violentemente aggredito le poliziotte, una delle quali è stata poi trasportata al pronto soccorso e dimessa con alcuni giorni di prognosi, bloccato dalle agenti e successivamente interrogato l’uomo asseriva di voler “parlare con agenti maschi”. Il gesto assurdo è dunque una sfida alle Istituzioni dai connotati sessisti, e purtroppo per quello che si legge sulle cronache non si tratta di un caso isolato.

Il Sindaco ha manifestato la propria solidarietà all’agente e alla polizia di Stato, esprimendo il proprio cordoglio e disgusto per l’accaduto, sincerandosi dello stato di salute psico-fisica delle due tutrici dell’ordine, fiducioso del fatto che le autorità competenti provvederanno in tempi brevi ad emettere il provvedimento di condanna nei confronti dell’aggressore, già prontamente assicurato alla giustizia.