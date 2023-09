Trantino incontra i sindacati dei vigili del fuoco: "Pieno sostegno"

Una delegazione di sindacalisti dei vigili del fuoco - composta dai rappresentanti di Conapo (A. Contino), Fns Cisl (F. Giualtieri). Uilpa (M. Parisi) e Cgil Funzione Pubblica (S. Di Dio) – è stata ricevuta dal sindaco metropolitano Enrico Trantino nel Centro direzionale Nuovaluce di Canalicchio.

I rappresentanti dei pompieri hanno illustrato al capo dell'amministrazione metropolitana le quotidiane difficoltà a operare nel comando provincia di Catania ed in primo luogo i turni di lavoro stressanti quando l’allerta meteo, le piogge torrenziali o gli incendi estivi impongono un maggior carico di chiamate a causa dell’emergenza. Per altro – hanno proseguito i sindacalisti - la pianta organica è ferma al 2019 e, tenuto conto dei pensionamenti intervenuti, i pochi vigili del fuoco rimasti in servizio devono operare in condizioni difficili anche per la carenza di mezzi.

Il sindaco metropolitano Enrico Trantino, consapevole dell’importanza strategica del corpo dei vigili del fuoco per garantire su tutto il territorio provinciale il servizio di soccorso pubblico, ha affermato che sull’argomento ha già avuto un colloquio con il Ministro Nello Musumeci ed altri ne avrà con il Dipartimento di Protezione civile e con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad essi Trantino ribadirà lo stato di difficoltà e chiederà maggiore efficienza per tutelare i residenti nel territorio della Città metropolitana di Catania.

“Tutti noi –ha detto Trantino – dobbiamo un particolare ringraziamento per l’impegno dei Vigili del fuoco per la nostra Sicilia e la nostra Provincia. Anche questa estate, purtroppo sono stati impegnati su più fronti, soprattutto per i numerosi incendi dolosi e come Sindaco Metropolitano avallerò le loro richieste a sostegno del lavoro svolto quotidianamente, spesso in condizioni di alto rischio per la sicurezza dei nostri cittadini e del nostro territorio e per quella degli stessi vigili del fuoco”.