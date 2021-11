Incremento dei contagi in Sicilia, Razza: "Non aumenta però il numero delle ospedalizzazioni"

"L'incremento dei casi dei Covid in Sicilia per fortuna non corrisponde ad un progressivo incremento delle ospedalizzazioni ed e' il segnale migliore a chi pensa che il vaccino non sia una cosa utile perche' il vaccino invece ci ha consentito, e lo dicono i numeri, di abbassare i maniera fortissima il numero delle ospedalizzazioni". Lo ha detto, a Catania a margine della presentazione del programma delle iniziative di educazione alla salute organizzate dalla Regione in occasione della 'Giornata mondiale contro l'Aids' del primo dicembre, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

"Il mio appello - ha aggiunto - continua ad essere quello alla terza dovesse per chi vi ha diritto trascorsi cinque mesi dalla seconda - ed in Sicilia assistiamo ad una crescita progressiva delle terze dosi - ma soprattutto alla prima dose per chi ancora non l'ha fatta". "Io non so se il super Green pass e tutti questi espedienti saranno utili a fare crescere le prima vaccinazioni - ha osservato Razza - ma è importante che i cittadini se se convincano e che si diffonda una informazione corretta. Basterebbe andare su Internet e vedere quanti erano i ricoveri in terapia intensiva un anno fa e scoprire che il vaccino è stato non solo una scoperta della Scienza ma anche l'occasione per tornare alla vita".