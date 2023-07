Operazione anti contraffazione tra Catania e Napoli, undici indagati

Nell’ambito di un’attività d’indagine contro la vendita on-line di abbigliamento ed accessori di marchi contraffatti,la questura di Catania ha eseguito undici perquisizioni domiciliari ed informatiche, svolte tra il capoluogo etneo e Napoli. L'attività è coordinata dalla Procura locale ed ha coinvolto il personale del centro operativo per la sicurezza cibernetica e la polizia postale. Le undici persone indagate sono accusate di "associazione a delinquere finalizzata all’introduzione nello Stato ed al commercio di prodotti con segni falsi e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". Sono stati sequestrati numerosi capi di abbigliamento ed accessori falsi, riconducibili a noti brand, ed i dispositivi utilizzati per pubblicizzare on-line la merce contraffatta, venduta a prezzi considerevolmente inferiori a quelli ufficiali. Tra i presunti responsabili figura anche un catanese, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari perché coinvolto in altra indagine sul traffico di stupefacenti. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la rete di fornitori.