Operazione "Doppio petto", riconosciuta l'aggravante mafiosa per due indagati

Nell’ambito dell’operazione “Doppio Petto”, che lo scorso 1 dicembre ha portato all’arresto di 18 persone principalmente legate al clan Pillera-Puntina, il Tribunale per il riesame non aveva inizialmente riconosciuto per vari indagati né l’appartenenza al gruppo mafioso né l’aggravante mafiosa.

Successivamente, in seguito al ricorso del Pubblico Ministero, la Corte di Cassazione ha decretato l’appartenenza mafiosa e l’aggravante mafiosa per i reati attribuiti a Carmelo Bonfiglio e Giuseppe Dario Antonio Ieni, figlio del defunto capomafia Giacomo Maurizio “Nuccio” Ieni detto “u mattuffu”. La Cassazione ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi. Bonfiglio Carmelo è stato rintracciato e arrestato oggi, mentre Dario Giuseppe Antonio Ieni ha ricevuto l’ordinanza notificatagli questa mattina in carcere dal personale competente.