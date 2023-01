Indagine sulla Società Interporti, Falcone: "Io totalmente estraneo alla vicenda"

"In relazione all’indagine che riguarda la Società Interporti Siciliani, voglio sottolineare la mia totale estraneità a ogni tipo di contestazione. Nella mia precedente veste di assessore alle Infrastrutture, infatti, non sono mai entrato nelle dinamiche interne della Società Interporti, se non per accelerare e sbloccare procedure amministrative volte a rilanciare ed efficientare la società partecipata della Regione. Non mi sono mai permesso di effettuare sollecitazioni né, peggio ancora, pressioni indebite. È comunque giusto, anzi addirittura necessario, che la magistratura lavori per accertare la verità dei fatti. Siamo pronti a dare prova della linearità del nostro comportamento e lo dimostreremo nelle sedi opportune". Così l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, a proposito dell’indagine della Procura etnea sulla Società Interporti Siciliani.

L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri del comando provinciale: ai domiciliari sono finiti due dipendenti pubblici, un ex deputato regionale e un imprenditore. Indagati anche l'assessore regionale all'Economia, in qualità di ex assessore alle infrastrutture, Marco Falcone e l'ex vicepresidente del governo siciliano Gaetano Armao .