Duplice omicidio e suicidio: in corso l'interrogatorio di una quarta persona indagata per concorso in omicidio

"Sono sconvolto per quanto è accaduto. Lo è l'intera comunità, che nulla ha a che fare con l'immagine violenta che in queste ore viene trasmessa sui media. Non conoscevo né le vittime né il presunto omicida. Purtroppo, ancora una volta, vengono colpite delle donne; ancora una volta si assiste a un atto di forza contro le donne". Sono queste le parole del primo cittadino di Riposto, Enzo Caragliano, dopo il duplice femminicidio di Carmelina Marino, 48 anni, e Santa Castorina, 50, avvenuto questa mattina nel piccolo Comune della provincia di Catania e il suicidio del loro presunto assassino, il pregiudicato 63enne Salvatore La Motta, che si è tolto la vita davanti la caserma dei carabinieri di Riposto.

"Aspettiamo che sulla vicenda sia fatta chiarezza e che gli investigatori ricostruiscano l'esatta dinamica di quanto accaduto - prosegue Caragliano -. Nessun atto di violenza può essere giustificato, nessuna motivazione è mai accettabile. Forse si può pensare al gesto di un folle, perché solo la pura follia può esserci dietro a una simile violenza. Sono vicino alle famiglie delle vittime, esprimo loro cordoglio a nome dell'intera collettività".

Le indagini

Intanto proseguono le indagini condotte in sinergia dai carabinieri della compagnia di Giarre e del comando provinciale di Catania per ricostruire l'esatta dinamica e il perchè delle azioni commesse da La Motta. Si indaga per capire quale sia il collegamento fra i tre, ma sul caso ci sono varie ombre. Se il primo omicidio sul lungomare di Riposto, nel catanese, dove è rimasta uccisa la Marino è collegato al suicidio del 63enne avvenuto davanti la caserma dei carabinieri, sul secondo omicidio, quello della Castorina, si starebbe cercando il movente anche se molto probabilmente ci sarebbe un’unica dinamica, come spiegato dal procuratore generale della Procura di Catania, Carmelo Zuccaro e dal comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania, Claudio Papagno. Restano comunque al vaglio tutte le ipotesi in attesa di fare luce sulla vicenda, ma la pista privilegiata sarebbe quella che porta a motivi sentimentali.

I carabinieri hanno interrogato anche una persona nella caserma di Riposto. Gli investigatori stanno cercando di accertare i motivi della sua presenza: non è chiaro se sia stato un testimone involontario o un favoreggiatore del 63enne. Secondo quanto emerso l'uomo non era presente a ferimento mortale dell’altro agguato.

Chi era "Turi" La Motta

Ciò che di certo sappiamo è che Salvatore "Turi" La Motta era un ergastolano in semilibertà (con il permesso di lavorare di giorno e l’obbligo di rientrare in carcere a sera). Turi era il fratello di Benedetto La Motta, noto come "Benito" o "Baffo", di 65 anni, arrestato da militari dell'Arma nel luglio del 2020 nell'ambito di un'inchiesta su un omicidio e indicato come il referente a Riposto della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Era il 16 giugno del 2000 quando Salvatore La Motta, allora 40enne, fu arrestato dai carabinieri. Otto giorni prima era stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise e d'Appello di Catania, imputato di essere uno dei componenti del commando che il 4 gennaio del 1992 davanti a un bar del paese uccise Leonardo Campo, di 69 anni, ritenuto dagli investigatori uno dei capi storici della malavita di Giarre. Prima dell'arresto, gli era stato vietato di andare all'estero e gli era stato ordinato di abitare soltanto a Riposto. Nel giugno del 1999 era stato inoltre tra i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 71 presunti appartenenti ai Santapaola, operanti tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre. Oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di un permesso premio di una settimana prima di ritornare nel carcere di Augusta dove era detenuto.

Sono tuttora in corso gli accertamenti volti a definire la completa ricostruzione dei fatti, il movente degli omicidi e i legami tra le tre persone coinvolte. L’uomo comunque potrebbe aver avuto dei rapporti di natura sentimentale con almeno una delle vittime. I carabinieri stanno inoltre investigando anche sugli eventuali complici coinvolti nella vicenda, che potrebbero aver fornito assistenza all’assassino. In tal senso, è attualmente in corso presso gli Uffici della Procura Distrettuale da parte degli inquirenti, l’interrogatorio di un soggetto, indagato per concorso in omicidio. Messo sotto torchio dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere.



Come dimostrano alcune riprese video acquisite dai militari dell'Arma riferite al primo omicidio avvenuto nei pressi del porto di Ripoato, il killer, dopo essere sceso dal veicolo guidato da un'altra persona, ha velocemente raggiunto la donna che sedeva sul lato guidatore, per poi aprire la portiera lato passeggero e sporgendosi nell'abitacolo ha fatto fuoco, colpendola mortalmente al volto.