Sparatoria di Nesima, convalidati i fermi dei tre indagati: a sparare sarebbe stato Di Benedetto

La Procura di Catania ha emesso il decreto di fermo di indiziato delitto nei confronti del 27enne Giovanni Pasqualino Di Benedetto, del 33enne Antonino Castelli e di Pasqualino Ranno, 30anni. Sono tutti e tre gravemente accusati dell' omicidio dell'albanese Kastriot Ismailaj, deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate nel conflitto a fuoco all'interno di un appartamento posto al civico 10 di via Santo Cantone 10, e del tentato omicidio del 43enne catanese Carmelo Leonardi, precipitato dal balcone al secondo piano della palazzina popolare, nel tentativo (riuscito) di salvarsi. Deve la vita anche alla pistola calibro 30 rinvenuta dalla polizia scientifica, che si è inceppata dopo aver esploso tre bossoli intorno alle 13 dello scorso 30 giugno. I tre giovani rispondono anche dell'accusa di porto e di illegale detenzione di armi. Le indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dalla sezione reati contro la persona della squadra mobile della questura etnea, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come il Di Benedetto sarebbe, in concorso con Castelli e Ranno, l’autore dell’omicidio dell'albanese e del tentato omicidio di Leonardi, ancora ricoverato in ospedale.

I fatti

Lo scorso 30 giugno due persone vengono ritrovate in gravi condizioni nella palazzina al civico 10 di via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima. Sono il 27enne albanese Kastriot Ismailaj, ferito alla testa da una pallottola ed il 43enne catanese Carmelo Leonardi, precipitato da un balcone al secondo piano, nel tentativo di salvarsi. Anche lui è stato raggiunto da un colpo di calibro 30, ma se la caverà. La scena del crimine mostra i segni inequivocabili di una violenta colluttazione. C'è persino l'impronta di una mano impressa sulla facciata col sangue. Vasi rotti, una ringhiera caduta giù. Alle ore 13.19 scatta la chiamata in questura con segnalazione di spari e persone ferite. Poco dopo, ecco comparire il tendone blu della scientifica ed iniziano i rilevamenti.

La prima ricostruzione della sparatoria

Da una prima ricostruzione, gli inquirenti ipotizzano che a premere il grilletto sia stato Giovanni Pasqualino Di Benedetto, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio e la persona ed già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Subito dopo si era dato alla fuga, rendendosi irreperibile per poi presentarsi spontaneamente in questura. A quel punto era stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di fermo, eseguito lo scorso 1 luglio, seguito dall'interrogatorio di garanzia (in cui non l'indagato aveva scelto di non rispondere) e dalla convalida del fermo con la custodia cautelare a Piazza Lanza.

Che ruolo hanno avuto Ranno E Castelli?

Anche nei confronti di Antonino Castelli e Pasqualino Ranno, inizialmente irreperibili, è stato emesso un decreto di fermo lo scorso 3 luglio, dando vita ad una "caccia all'uomo" che ha portato alla loro individuazione tra la notte del 3 e del 4 luglio. Successivamente è stata disposta anche nei loro confronti la custodia cautelare in carcere. Le indagini, che hanno beneficiato delle dichiarazioni rese da persone abitanti nella zona e del contributo offerto dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti sui luoghi adiacenti il logo della sparatoria, sono tuttora in corso per accertare la dinamica del fatto. E, precisa ancora la Procura, senza fornire ulteriori elementi che possano meglio spiegare i ruoli assunti da Castelli e Ranno, "per meglio chiarire le motivazioni, verosimilmente riconducibili a contesti illeciti, sottese all’azione omicidiaria e così corroborare ulteriormente il quadro indiziario".

Gli spari registrati dalle telecamere

Quel che è certo, come confermano le immagini delle telecamere della zona, acquisite agli atti, è che i tre sono fuggiti insieme, tutti a bordo di un motorino, prendendo poi destinazioni diverse dopo essersi allontanati dalla scena del crimine. Mentre l'arrivo all'interno della palazzina popolare, alle 12 e 54, sarebbe avvenuto singolarmente. Altro dettaglio interessante è offerto dall'audio di un dispositivo di registrazione perimetrale, che colloca alle 13 e 17 l'ora esatta degli spari: un primo colpo secco, seguito dopo pochi secondi da altri due ravvicinati. Alle 13 e 20, dopo circa 3 minuti, gli indagati si dileguano in sella ad un ciclomotore grigio.