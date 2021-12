Aiuti agli indigenti e senza fissa dimora: il sostegno del Monopoli Calcio

Anche la società sportiva Monopoli Calcio 1966, che milita nel campionato di calcio della Lega Pro, scende in campo con un’iniziativa benefica a sostegno della popolazione etnea, duramente colpita dal nubifragio del 26 ottobre. Una delegazione della società biancoverde pugliese, sabato 4 dicembre raggiungerà Catania per incontrare i rappresentanti della Cooperativa sociale Mosaico e l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo. Dispositivi di sicurezza quali mascherine e detergenti saranno donati alle ore 10, 30 al servizio bagno doccia per persone senza dimora allestito dal Comune in via Teatro Greco, e coordinato da Croce Rossa Comitato. Verranno inoltre consegnati beni nei luoghi in cui alloggiano le persone che hanno subito gravi disagi a causa del maltempo: La Locanda del Samaritano, Casa della Speranza Suore missionarie della Carità Madre Teresa di Calcutta. Beni alimentari saranno donati anche alle associazioni. C'era domani Librino e Spazio 47, ovvero operatori del Banco alimentare che si occuperanno della distribuzione alle famiglie abitanti la zona di Vaccarizzo particolarmente colpita dagli eventi alluvionali.