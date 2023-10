Fuori strada per un infarto, si accascia al volante: salvato dalla guardia di finanza

Nel tardo pomeriggio di mercoledì un cittadino italiano di 63 anni alla guida del proprio furgone è stato colto da un infarto mentre rientrava a casa. Il soggetto stava percorrendo la via Dusmet quando, in seguito al malore, ha invaso l’opposto senso di marcia, collidendo con un altro autoveicolo e schiantandosi contro un arco di cemento della marina.

In quel momento un finanziere del comando provinciale transitava libero dal servizio nelle vicinanze dell’accaduto e, notato il sinistro, è intervenuto immediatamente estraendo l’uomo dal veicolo incidentato, prestando le prime cure. Nel frattempo un passante ha attirato l’attenzione di una pattuglia della guardia di finanza in servizio lì in transito.

Le fiamme gialle sono corse così in soccorso al malcapitato iniziando a praticare un massaggio cardiaco, durato svariati minuti e richiedendo contestualmente l'intervento immediato di un'ambulanza del servizio di soccorso 118. Il cuore del malcapitato, inizialmente privo di sensi e già cianotico, ha iniziato nuovamente a battere grazie alla costante e ininterrotta manovra di rianimazione effettuata dai militari, soltanto poco prima dell’arrivo dell’ambulanza. L’uomo è stato quindi trasportato al più vicino ospedale per essere sottoposto a un urgente intervento chirurgico salvavita, verosimilmente per liberare l’occlusione coronaria che ha causato il suo arresto cardiaco.